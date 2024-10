Aktualisiert am 13.10.2024 - 18:45 Uhr

Aktualisiert am 13.10.2024 - 18:45 Uhr

US-Präsident Joe Biden will seinen wegen des Hurrikans "Milton" verschobenen Deutschland-Besuch schon in wenigen Tagen nachholen – aber in deutlich kleinerem Rahmen.