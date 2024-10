Brandsätze in Luftfracht: Vier Verdächtige in Polen festgenommen

Auch Vorfall in Leipzig

Im Auftrag eines fremden Geheimdienstes soll eine Gruppe Brandsätze mit Luftfracht verschickt haben – wohl auch in Deutschland. In Polen gab es deshalb vier Festnahmen.

Der polnische Geheimdienst hat vier Verdächtige festnehmen lassen, die im Auftrag eines fremden Geheimdienstes Brandsätze und Sprengladungen in Luftfracht-Paketen versandt haben sollen. Nach zwei weiteren Verdächtigen werde international gefahndet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur PAP.

Nach den Erkenntnissen der Ermittler soll die Gruppe Pakete mit verstecktem Sprengstoff und anderen gefährlichen Materialien über Kurierdienste in andere EU-Länder und nach Großbritannien versandt haben. Die Sendungen waren demnach so präpariert, dass sie sich während des Transports auf dem Land- oder Luftweg selbst entzünden oder explodieren konnten. Es gab zunächst keine Informationen, ob es dabei auch zu Explosionen kam. Die Gruppe hatte den Ermittlern zufolge auch das Ziel, den Transportweg für solche Pakete in die USA und nach Kanada zu testen.