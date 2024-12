Polizei riegelt Parlament in Seoul ab

Aktualisiert am 03.12.2024 - 16:30 Uhr

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol hat in seinem Land das Kriegsrecht ausgerufen. In einer Rede am Dienstag warf er der Opposition vor, die Regierung zu lähmen – aus Sympathie zu Nordkorea.