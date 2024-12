Bürger des Landes haben dem Sender "Radio Free Asia" (RFA) mitgeteilt, dass es nun Strafen zwischen von einem Monat bis sechs Monaten geben soll, wenn man sich scheiden lassen möchte. Für eine Scheidung brauche es die Zustimmung der Ehepartner und der Regierung. Dem Gesetz nach kann ein Gericht ein Scheidungsurteil sprechen. Doch in einer Diktatur wie in Nordkorea gibt es noch andere Richtlinien: die der herrschenden Arbeiterpartei und der Diktatorenfamilie. Und die können auch einen Vorgang bestrafen, der eigentlich rechtens ist.

Nach den Aussagen nordkoreanischer Einwohner sollen jetzt beide Partner ins Umerziehungslager. "Ich war im Gericht von Kimjongsuk [Stadt an der Grenze zu China], wo zwölf Leute Scheidungspapiere erhalten haben", so ein Augenzeuge, der anonym bleiben wollte. "Unmittelbar nach dem Scheidungsurteil seien sie ins Arbeitslager geschickt worden."

Auch Verwandte werden öffentlich verächtlich gemacht

Seit 2020 soll es eine Zunahme an Scheidungen geben, wohl auch eine Folge der beengten Lebensverhältnisse während der Covid-Lockdowns. Die schwierige wirtschaftliche Lage hatte viele Ehen auf die Probe gestellt. Um Trennungen vorzubeugen, habe die Regierung begonnen, Strafen auszusprechen, so "RFA". Begleitet wurde dies durch eine Kampagne, die gezielt Frauen aufforderte, sich nicht scheiden zu lassen. "Lass uns das Phänomen der Scheidung ausradieren und eine harmonische Familie aufbauen, die Keimzelle der Gesellschaft", hieß es in Propagandanachrichten.

Aktuelle Zahlen über Scheidungen in Nordkorea gibt es nicht. In einer Volkszählung von 2008 hieß es, dass drei Prozent der Bevölkerung getrennt leben. Zwar ist eine Scheidung per Gesetz möglich, Behörden machen es aber den Paaren schon seit geraumer Zeit schwer. Manche müssen die Hilfe von Scheidungsexperten in Anspruch nehmen, berichtete eine ehemalige Bürgerin des Landes der Nachrichtenseite "NKNews".