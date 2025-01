Musk: "Wohl bald Leute erschießen"

Musk aber lässt sich davon nicht beeindrucken: "Ich hoffe inständig, dass Seine Majestät diese Angelegenheit im Interesse seiner Untertanen betrachtet", schrieb er am Samstag auf X. Er teilte auch Beiträge, die sich mit Missbrauchsskandalen in Großbritannien beschäftigten und in denen die britische Regierung kritisiert wird. Zu einem Beitrag, in dem über Festnahmen wegen Beiträgen in sozialen Medien berichtet wird, schrieb Musk: "Wenn das so weiter geht, wird die britische Regierung wohl bald Leute erschießen, weil sie ein Meme mit einem Like versehen haben".