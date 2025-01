Ein Mann protestiert in London gegen die Hinrichtungen im Iran: "Es ist zutiefst beunruhigend, dass die Zahl von Jahr zu Jahr steigt". (Quelle: ADRIAN DENNIS)

2024 hat das Mullah-Regime so viele Menschen hingerichtet wie seit Jahren nicht. Unter den Opfern sind auch viele Frauen, die ihre Männer getötet hatten.

Im Iran sind im vergangenen Jahr nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 901 Menschen hingerichtet worden – so viele wie seit 2015 nicht mehr. Unter ihnen seien auch 31 Frauen, teilte das UN-Menschenrechtsbüro am Dienstag in Genf mit. Das sei die höchste Zahl seit mindestens 15 Jahren.