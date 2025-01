Libanons Parlament wählt Armeechef zum Staatspräsidenten

Aktualisiert am 09.01.2025 - 14:44 Uhr

Joseph Aoun, der am Freitag 61 Jahre alt wird, stammt aus einer Familie maronitischer Christen. (Archivbild) (Quelle: Bilal Hussein/AP/dpa/dpa-bilder)

Das libanesische Parlament hat Generalstabschef Joseph Aoun zum neuen Präsidenten des Landes gewählt. Aoun erhielt in einer zweiten Abstimmung 99 Stimmen und erreichte damit die erforderliche Mehrheit.

Aoun ist als Armeechef derzeit auch dafür zuständig, die im November vereinbarte Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israel zu überwachen. Beobachter sehen in seiner Wahl eine Chance für einen politischen Neustart im Land, um ein mehr als zwei Jahre andauerndes politisches Machtvakuum zu beenden.

"Neue Phase im Libanon"

"Heute hat eine neue Phase in der Geschichte des Libanon begonnen", sagte Aoun in seiner Antrittsrede im Parlament. "Wir werden in die Armee investieren, um die Grenzen zu sichern, den Terrorismus zu bekämpfen, internationale Resolutionen umzusetzen und um israelische Angriffe zu verhindern", sagte er. Er betonte, es werde keine Immunität für Kriminelle und Korruption geben.