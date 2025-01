Niederlande: Gericht zwingt Regierung zu mehr Umweltschutz

Aktualisiert am 22.01.2025 - 19:01 Uhr

Aktualisiert am 22.01.2025 - 19:01 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mehrfach hatten Landwirte in den vergangenen Jahren massiv gegen die Umweltauflagen protestiert. (Archivbild) (Quelle: Lars Klemmer/dpa/dpa-bilder)

Stickstoff-Emissionen durch die Landwirtschaft belasten die Natur in den Niederlanden. Der Staat tue viel zu wenig, urteilen nun Richter. Das ist auch politisch brisant.

Die Niederlande m├╝ssen nach einem Gerichtsurteil viel strengere Ma├čnahmen zum Naturschutz ergreifen. Damit drohen Bauern in dem Land sch├Ąrfere Umweltauflagen. Der Staat tue viel zu wenig gegen die Sch├Ądigung der Natur durch Stickstoff-Aussto├č vor allem durch die Landwirtschaft, urteilten die Zivilrichter in Den Haag. Das Gericht gab einer Klage der Umweltschutzorganisation Greenpeace recht.

Die Regierung muss nun daf├╝r sorgen, dass die sch├Ądlichen Emissionen von Stickstoffverbindungen in mindestens 50 Prozent der Naturschutzgebiete bis Ende 2030 so drastisch reduziert werden, dass sie den zugelassenen Grenzwert nicht l├Ąnger ├╝bersteigen. Das Urteil kann gro├če Folgen haben f├╝r die intensive Viehwirtschaft und ist ein Schlag f├╝r die rechte Koalition.

Populist Wilders emp├Ârt

Regierung handelt unrechtm├Ą├čig

Probleme seit Jahren bekannt

Seit Jahren verschlechtert sich der Zustand der Naturgebiete in den Niederlanden durch sch├Ądliche Stickstoffverbindungen. Hauptverursacher daf├╝r ist die Viehwirtschaft durch Ammoniak. Doch scheiterten Eingriffe bisher am heftigen Widerstand der Bauern. Mehrfach hatten Landwirte in den vergangenen Jahren massiv und gewaltsam gegen die Umweltauflagen protestiert - unter anderem mit Blockaden von Autobahnen.