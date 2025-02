Erstes iranisches Drohnen-Kriegsschiff sticht in See

Die iranische Armee hat ihr erstes Drohnen-Kriegsschiff vorgestellt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim wurde die "Schahid Bagheri", die von der Marine-Einheit der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) betrieben wird, erstmals im Persischen Golf zu Wasser gelassen. Das Schiff soll laut IRGC-Angaben in der Lage sein, neben Drohnen auch Hubschrauber zu transportieren. Der Drohnenträger soll 180 Meter lang sein und über acht Hangars verfügen.

Drohnen werden mit einem Haken wieder eingefangen

Die von den Revolutionsgarden veröffentlichten Videos zeigen, wie Drohnen mit einem Aufzug an das Deck gehoben werden und anschließend starten. Nach einem Bericht des Online-Magazins "The War Zone" handelt es sich bei der "Schahid Bagheri" aber nicht um einen Neubau.

Dieser Drohnentyp wird in der Regel für Aufklärungsflüge eingesetzt, kann aber auch Munition mit sich führen. Es ist aber unklar, ob der Iran diese oder andere Drohnen einsetzen wird. Das Land verfügt über ein großes Arsenal an selbst entwickelten Drohnen. Einige, wie die kleinen Shahed-Kamikaze-Drohnen, werden an Länder wie Russland geliefert. Auf einigen Bildern von der "Schahid Bagheri" sind Mojaher-6-Drohnen zu sehen, die derzeit auch von russischen Streitkräften eingesetzt werden.