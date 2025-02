Vermittler ringen um Fortsetzung der Waffenruhe in Gaza

Aktualisiert am 28.02.2025 - 04:28 Uhr

Aktualisiert am 28.02.2025 - 04:28 Uhr Lesedauer: 4 Min.

in Israel gibt es Rufe nach einer Fortsetzung des Krieges. (Quelle: Leo Correa/AP/dpa/dpa-bilder)

Die brüchige Waffenruhe im Gazastreifen zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist an einem kritischen Punkt angelangt. Nachdem die Hamas mit der Übergabe der letzten vier toten Geiseln ihre Zusagen für die erste Phase der Waffenruhe erfüllt hat, ringen die Vermittler nun um die Fortsetzung der Feuerpause. Vertreter aus Israel, Katar und den USA hätten in Kairo intensive Verhandlungen über die nächsten Schritte der Waffenruhe geführt, teilte Ägyptens Staatsinformationsdienst am Abend mit.