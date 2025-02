Im Zuge der Wiederannäherung zwischen Moskau und Washington hat Russland die Entsendung eines neuen Botschafters in die USA angekündigt. Der Karrierediplomat Alexander Dartschiew solle den seit dem vergangenen Jahr verwaisten Posten übernehmen, erklärte das russische Außenministerium am Freitag. Dartschiews Ernennung sei Folge der mehrstündigen Gespräche zwischen Delegationen beider Seiten am Vortag in Istanbul.