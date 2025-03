Russische Drohnen treffen Kiew - Tote

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 23.03.2025 - 02:58 Uhr

Aktualisiert am 23.03.2025 - 02:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Russland greift Kiew mit Kampfdrohnen an. (Archivbild) (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)

Trotz angeblicher Bereitschaft zu Friedensverhandlungen greift Russland die Ukraine weiter an. War es vor wenigen Tagen die Hafenstadt Odessa, ist jetzt die Hauptstadt Kiew Ziel von Kampfdrohnen.

Sowohl Bürgermeister Vitali Klitschko als auch Militärverwalter Timur Tkatschenko berichteten auf Telegram von zahlreichen Explosionen. Unter anderem seien mehrere Hochhäuser getroffen worden, in den oberen Stockwerken der Wohn- und Bürogebäude seien Brände entflammt.

Moskau hat zwar nach Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump eine Pause in den Angriffen gegen die energetische Infrastruktur der Ukraine zugesagt. Stattdessen greift das russische Militär jetzt aber verstärkt zivile Ziele in den Städten der Ukraine an.