US-Geheimchat: «Atlantic» veröffentlicht weitere Nachrichten

Aktualisiert am 26.03.2025 - 14:56 Uhr

Aktualisiert am 26.03.2025 - 14:56 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, in dem Gruppenchat seien keine als vertraulich eingestuften Informationen diskutiert worden. (Quelle: Uncredited/POOL/AP/dpa/dpa-bilder)

Das US-Magazin "The Atlantic" hat neue Details aus dem geheimen Gruppenchat von hochrangigen Mitgliedern der amerikanischen Regierung veröffentlicht. Im Zentrum steht eine Nachricht, die Verteidigungsminister Pete Hegseth nur wenige Stunden vor dem US-Schlag gegen die Huthi-Miliz im Jemen verschickte.

In der am 15. März um 11:44 Uhr (Ortszeit) gesendeten Nachricht, die der "Atlantic" jetzt samt Screenshots veröffentlichte, schildert der Pentagon-Chef den Ablauf und Zeitplan des bevorstehenden Militäreinsatzes – inklusive Wetter, Startzeiten von F-18-Kampfjets, Drohnen und geplanter Zielangriffe. Wörtlich heißt es unter anderem: "Zielterrorist befindet sich an seinem bekannten Aufenthaltsort." Eine Reaktion der US-Regierung gab es dazu zunächst nicht.