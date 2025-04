US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran zuletzt mit massivem Bombardement gedroht – nun kommt erstmals seit Jahren diplomatischer Eiszeit Bewegung in den Dialog über Teherans umstrittenes Atomprogramm. Heute beginnt eine Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA unter Vermittlung des Sultanats Oman. Für Teheran reist Außenminister Abbas Araghtschi an. Für Washington kommt der US-Sondergesandte Steve Witkoff. Antworten auf zentrale Fragen:

Worum geht es bei den Gesprächen?

Was fordert die US-Regierung jetzt von Teheran?

Sind die USA zu Kompromissen bereit?

Witkoff deutete vor dem Treffen etwas Kompromissbereitschaft an. Der Iran dürfe nicht in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen, das sei für die USA die "rote Linie", sagte der US-Sondergesandte dem "Wall Street Journal". Die US-Zeitung zitierte Witkoff mit den Worten, die USA würden mit der Forderung nach einer Demontage des iranischen Atomprogramms in den Dialog treten. Das sei die Ausgangsposition, sagte Witkoff, fügte aber hinzu: "Das bedeutet übrigens nicht, dass wir am Rande nicht auch andere Wege finden werden, um einen Kompromiss zwischen den beiden Ländern zu finden."