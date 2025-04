Papst spendet mit schwacher Stimme Segen Urbi et Orbi

Sportler-Drama: Rettung in letzter Sekunde

Von dpa Aktualisiert am 20.04.2025 - 13:43 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Franziskus hatte im Fr├╝hjahr mit einer lebensgef├Ąhrlichen Lungenentz├╝ndung insgesamt 38 Tage im Krankenhaus gelegen. (Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa/dpa-bilder)

Vier Wochen nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wird Franziskus von Zehntausenden bejubelt. Zuvor hat er auch Zeit f├╝r US-Vizepr├Ąsident JD Vance. Allerdings wirkt er bei dem Auftritt schwach.

Vor mehreren Zehntausend Gl├Ąubigen auf dem Petersplatz hat Papst Franziskus zu Ostern den Segen Urbi et Orbi (Der Stadt und dem Erdkreis) gespendet. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche wurde bei seinem wichtigsten Auftritt seit der Entlassung aus dem Krankenhaus viel bejubelt. Den Segen sprach Franziskus mit sehr schwacher Stimme. Anschlie├čend lie├č er sich im offenen Papamobil ├╝ber den Platz fahren.

Franziskus hatte im Fr├╝hjahr mit einer lebensgef├Ąhrlichen Lungenentz├╝ndung insgesamt 38 Tage in Rom im Krankenhaus gelegen. Nach Angaben der ├ärzte war er mehrfach dem Tod nahe. Seit der Entlassung vor vier Wochen trat der geb├╝rtige Argentinier nur selten in der ├ľffentlichkeit auf - und wenn, dann nur kurz. Das Sprechen bereitet ihm noch erhebliche Probleme.

Treffen mit US-Vize Vance w├Ąhrend der Ostermesse

Unmittelbar vor dem Segen hatte Franziskus in seiner Residenz im Vatikan, dem G├Ąstehaus Santa Marta, den katholischen US-Vizepr├Ąsidenten JD Vance f├╝r einige Minuten zum Gespr├Ąch empfangen. Bei der Ostermesse mit etwa 35.000 Gl├Ąubigen auf dem Petersplatz war er nicht dabei. Erst danach wurde er im Rollstuhl auf den Balkon des Petersdoms gefahren. Im Gegensatz zu anderen j├╝ngsten Auftritten hatte er keinen Schlauch in der Nase, ├╝ber den er zus├Ątzlichen Sauerstoff bekommt.

Der Auftritt wurde sehr bejubelt. Immer wieder ert├Ânten Rufe "Es lebe der Papst". Franziskus sagte w├Ąhrend der etwa 20 Minuten nicht viel. Zum Auftakt begr├╝├čte er die Menge mit den Worten: "Liebe Schwestern und Br├╝der: Frohe Ostern." Seine Osterbotschaft wurde dann von einem Geistlichen verlesen, w├Ąhrend er im Rollstuhl still danebensa├č. Den Segen sprach er in einer verk├╝rzten Version. Auch bei der Fahrt im Papamobil wirkte er geschw├Ącht.

Alle gro├čen Messen werden von Kardin├Ąlen zelebriert

Seit Beginn seines Pontifikats 2013 hat Franziskus die Osterfeier auf dem Petersplatz noch nie verpasst. In diesem Jahr hat das Fest zur Auferstehung Jesu Christi noch gr├Â├čere Bedeutung, weil die katholische Kirche 2025 zum Heiligen Jahr erkl├Ąrt hat. An diesem Wochenende sind in Rom nach Sch├Ątzungen etwa eine Million Besucher zu Gast, darunter Gl├Ąubige aus aller Welt.

Eigentlich wollte der inzwischen zweit├Ąlteste Papst der Geschichte bei den wichtigen Terminen rund um Ostern stets dabei sein. Nun musste er sich jedoch bei allen gro├čen Messen von Kardin├Ąlen vertreten lassen. Vor der Osternacht wurde er am Samstagabend von Helfern im Rollstuhl zu einem kurzen Gebet in den Petersdom gebracht. Die Ostermesse am Sonntag wurde vom italienischen Kardinal Angelo Comastri (81) geleitet.

Papst mahnt besseren Umgang mit Migranten an

Franziskus selbst hatte, w├Ąhrend die Messe lief, in seiner Residenz den US-Vizepr├Ąsidenten Vance kurz zu Gast. Der Stellvertreter von Donald Trump war 2019 zum katholischen Glauben ├╝bergetreten. Zu den Themen machte der Vatikan keine n├Ąheren Angaben. Ein Sprecher teilte anschlie├čend lediglich mit: "Das Gespr├Ąch, das einige Minuten dauerte, bot die Gelegenheit, Ostergr├╝├če auszutauschen." Das Verh├Ąltnis des Papstes zu Trump gilt als gespannt.

In der verlesenen Osterbotschaft kritisierte Franziskus, "wie viel Verachtung" Migranten bisweilen entgegengebracht werde. "An diesem Tag w├╝rde ich mir w├╝nschen, dass wir wieder zur Hoffnung und zum Vertrauen in unsere Mitmenschen zur├╝ckfinden ÔÇô auch denen gegen├╝ber, die uns nicht nahestehen oder mit fremden Sitten, Lebensweisen, Vorstellungen und Gebr├Ąuchen aus fernen L├Ąndern kommen."