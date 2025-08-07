Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russland führt Krieg, gleichwohl zieht es viele Menschen aus dem Reich Putins in den Urlaub. Das gestaltet sich oft schwieriger als gedacht, meint Wladimir Kaminer.

Mein Sohn wies neulich auf etwas hin: Weil viele Länder dieser Welt von über Siebzigjährigen regiert werden, agieren sie so zappelig und voreilig. Denn diese über Siebzigjährigen wollen schnell in die Geschichte eingehen, sie stehen unter Zeitdruck, denn ihre Tür zur Ewigkeit bleibt nicht mehr lange offen. In der Tat ist eine Überhitzung der Gemüter, möglicherweise auch eine Folge des Klimawandels, nicht zu übersehen.

Loading...

Dafür braucht man nur die Schlagzeilen zu lesen: SPD erhöht Druck auf Union, Macron setzt Deutschland unter Druck, Merz macht Druck auf Israel, Russland auf die Ukraine, EU auf Trump, Trump auf China, und China drückt auf Taiwan. Das alles geschieht selbstverständlich "im Interesse der gegenseitigen Sicherheit", und jeder hofft, dass der andere unter dem Druck kaputtgeht, dann kommt das Happy End.

In Russland wächst innenpolitisch der Druck, je mehr das Land von der Außenwelt abgeschnitten ist. Es muss jemand bestraft werden für alles, was geschehen ist. Nur wer? Was bis jetzt im Sommer geschah: Putin ließ sich von der Armeeführung überzeugen, dass der Krieg in der Ukraine zu gewinnen sei, man müsse nur den Druck auf die Gegenseite erhöhen; er hat deswegen die Friedensverhandlungen platzen lassen. Eine vertane Chance.

Hätte sich Putin auf die Feuerpause eingelassen, wäre Russland in einem, maximal zwei Jahren wieder auf dem internationalen Parkett willkommen gewesen. In der Isolation verändert sich jedoch das Land stark, es wird überall nach Schuldigen gesucht. Putins viel gelobte Machtvertikale ist verschwunden, niemand ist mehr sicher. Die hohen Beamten und Gouverneure werden befördert und gleich am nächsten Tag von ihrem Arbeitsplatz abgeholt, noch bevor sie die Inneneinrichtung ihres Büros komplettiert haben.

Urlaub ist schwierig geworden

Der Verkehrsminister jagte sich wohl aus Angst eine Kugel in den Kopf, Topmanager der Staatskonzerne springen aus dem Fenster, und das mitten in der Urlaubssaison. Zweihunderttausend Menschen übernachten in den Hallen der Flughäfen, statt in Urlaub zu fliegen, und fragen sich: Wo ist eigentlich unsere berühmte Luftabwehr angesichts der ukrainischen Erfolge über sie? Und weiß der Präsident überhaupt etwas davon? Der Außenminister betonte bitter, zum ersten Mal kämpfe Russland ohne Verbündete, allein gegen fast alle. Und das Land kann nicht einmal in den Urlaub fliegen.