Amateurboxer gegen Polit-Profi: Polen wählt Präsidenten

Warschaus Bürgermeister liegt laut Umfragen vorn

Machtkampf zwischen Tusk und Kaczynski

Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist ein Frontstaat unter Druck. Der Krieg in der Ukraine , die Angst vor russischen Sabotageakten, die Zweifel am Rückhalt der USA - das prägt die Gedanken vieler Wähler. Doch die Präsidentenwahl ist wieder ein Armdrücken der beiden Lager, die die Politik seit 20 Jahren bestimmen: Tusks Bürgerkoalition gegen die PiS von Jaroslaw Kaczynski. Die Polen sprechen vom "Duopol".

Die PiS, deren Name "Recht und Gerechtigkeit" bedeutet, führte Polen von 2015 bis 2023. Sie legte die Justiz an die Kandare, lag deshalb im Dauerstreit mit Brüssel und zerrüttete das Verhältnis zu Berlin mit Reparationsforderungen in Billionenhöhe.

Trzaskowski umwirbt Wähler der Mitte

Der 53-jährige promovierte Sozialwissenschaftler Trzaskowski spricht fünf Fremdsprachen, ist liberal und pro-europäisch. Er will Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche legalisieren, ließ in Warschauer Amtsstuben die Kruzifixe abhängen und marschiert bei LGBT-Paraden mit.

Trzaskowski zählt zum linken Flügel in Tusks Partei. Zuletzt ist er allerdings in die Mitte gerückt: Etwa, indem er für einen harten Kurs gegen irreguläre Migranten an der Grenze Belarus plädiert und die Sozialleistungen für ukrainische Kriegsflüchtlinge einschränken will. Kritiker werfen ihm vor, keine klaren Standpunkte zu haben.