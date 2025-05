Israel: Weitere Hilfstransporte erreichen Gaza

Am Montag sind erstmals seit fast drei Monaten wieder Hilfstransporte in den abgeriegelten Gazastreifen gelangt. (Quelle: ILIA YEFIMOVICH/dpa/dpa-bilder)

Seit einigen Tagen kommen erstmals seit Anfang März wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen – am Donnerstag mehr als 100 Lastwagen. Helfern zufolge reicht das aber noch lange nicht aus.

Nach Ende der israelischen Blockade der humanitären Hilfe für den Gazastreifen sind nach Angaben Israels weitere Lieferungen in dem Gebiet eingetroffen. 107 Lastwagen mit Hilfsgütern wie Mehl, weiteren Lebensmitteln, medizinischer Ausrüstung und Medikamenten seien am Donnerstag in den Küstenstreifen gefahren, teilte die zuständige Behörde Cogat am Freitagvormittag mit. Es handelt sich den Angaben nach um humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft.