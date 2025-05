Am Freitag beherrscht der Mord an zwei Mitarbeitern der israelischen Botschaft in Washington die internationale Presse. Immer wieder wird Israels Reaktion zum Thema gemacht.

Der tödliche Schusswaffenangriff auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft von Washington , den Deutsch-Israeli Yaron Lischinsky und die US-BĂŒrgerin Sarah Lynn Milgrim, ist in der internationalen Presse Thema. Dabei wird immer wieder die Reaktion der israelischen Regierung in den Fokus genommen.

"El Pais": "Der RĂŒckgriff auf Gewalt ist niemals gerechtfertigt."

Die spanische Zeitung "El PaĂ­s" kommentiert so etwa nach einer allgemeinen Verurteilung der Tat: "Die israelische Regierung stellte sofort einen Zusammenhang zwischen dem Verbrechen und einer angeblichen Welle von Antisemitismus her. (...) Außenminister Gideon Saar forderte gar 'die weltweiten FĂŒhrer, die der palĂ€stinensischen Terrorpropaganda erliegen', auf, 'ihre Aufwiegelung gegen Israel zu beenden.'"

"Neue ZĂŒrcher Zeitung": "Außenpolitik mit der Abrissbirne"

Die konservative "Neue ZĂŒrcher Zeitung" aus der Schweiz kommentiert: "Die Netanjahu-Regierung ist dabei, sich zu verrennen. Ohne Not instrumentalisiert sie den Terror fĂŒr Verbalattacken auf auslĂ€ndische Partner. Schnell war Netanjahu klar, was die Ursache des unentschuldbaren Angriffs war: Die SchĂŒsse seien mit der 'zĂŒgellosen Hetze' gegen Israel zu erklĂ€ren."

Weiter schreibt die Zeitung: "Vor wenigen Tagen hatten die drei westlichen Staaten mit Konsequenzen gedroht, falls Israel seine MilitĂ€roffensive im Gazastreifen nicht einstelle. Ohne Beleg macht ein Minister von Netanjahus Likud-Partei die StaatsfĂŒhrer Kanadas, Großbritanniens und Frankreichs jetzt fĂŒr die Ermordung zweier israelischer Diplomaten verantwortlich – einen Tag nachdem israelische Soldaten WarnschĂŒsse in Richtung einer diplomatischen Delegation abgegeben hatten. Israel, so scheint es, betreibt derzeit Außenpolitik mit der Abrissbirne."

"La Repubblica": "Opfer von Terroristen sind keine Terroristen"

Die in Rom erscheinende "La Repubblica" legte den Fokus auf die Opfer des Anschlages – und stellt eine Verbindung zu den zivilen Opfern im Gazastreifen her: "Wie immer gilt: Die Opfer von Terroristen sind keine Terroristen und die Opfer von Fanatikern sind keine Fanatiker. Bei den beiden in Washington getöteten israelischen Leuten sind dies: Sarah, eingeschrieben an der FriedensuniversitĂ€t der Vereinten Nationen und mit einem Master-Abschluss in nachhaltiger Entwicklung; er, Yaron, bezeichnete sich selbst in den sozialen Medien als 'UnterstĂŒtzer des interreligiösen Dialogs und des VerstĂ€ndnisses zwischen den Kulturen'."