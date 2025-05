Russland: Weitere 307 Gefangene mit Ukraine ausgetauscht

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 24.05.2025 - 13:08 Uhr

Aktualisiert am 24.05.2025 - 13:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Am Vortag waren jeweils 390 Gefangene in Freiheit gekommen. Selenskyj sagte, dass an diesem Sonntag weitere Freilassungen erwartet würden.