Insolventer Maschinenbauer ist weltweit im Einsatz

Verschiedene Gründe führen zur Insolvenz von TF Wickeltechnik

Der Schritt in die Insolvenz sei eine Folge mehrerer Krisen. Neben Nachwirkungen der Corona-Pandemie hätten gestiegene Preise und geopolitische Spannungen zu Umsatzrückgängen geführt. Zudem herrsche in vielen Branchen Investitionszurückhaltung, von der auch TF Wickeltechnik indirekt betroffen sei. "Viele Kunden beauftragen uns regelmäßig. Da sie jedoch auch von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krisen in ihren Branchen betroffen sind, konnten und können sie dies nicht wie gewohnt tun", so Geschäftsführer Weißenberger zu den Gründen für die Insolvenz.