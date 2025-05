Beide Kriegsparteien setzen wohl Hunger als Waffe ein

Auf der tschadischen Seite der Grenze war eine Kolonne Lastwagen mit Hilfsgütern zu sehen, die auf die Einreise in den Sudan warteten – doch es gibt starke bürokratische Einschränkungen, da die Armee im 2.200 Kilometer entfernten Port Sudan auf eine Genehmigung besteht, obwohl sie in den angrenzenden Grenzgebieten gar keine Kontrolle hat. Die Vereinten Nationen erfüllen dennoch diese sinnlose Forderung.

Nach Assads Sturz in Syrien fällt das Auge des Kreml auf den Sudan

Für Moskau steht viel auf dem Spiel: Russland will in Port Sudan eine Marinebasis errichten, um seine Söldneroperationen in Afrika zu versorgen. Die Flugdistanz nach Mali oder Burkina Faso, wo russische Söldner tätig sind, ist zu weit. Bisher lief die Versorgung über Syrien, wo Russland zwar über eine Marinebasis und einen Luftwaffenstützpunkt verfügt – doch es ist unklar, ob die neuen syrischen Machthaber deren Weiterbetrieb erlauben werden. Daher sucht Russland in Port Sudan nach einer Alternative, um Kriegsmaterial per Schiff und Flugzeug zu verfrachten.