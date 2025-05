Aktualisiert am 24.05.2025 - 16:59 Uhr

Aktualisiert am 24.05.2025 - 16:59 Uhr

Jens Spahn: Der Fraktionschef der Union hält den Anteil an Migranten, die Bürgergeld beziehen, für zu hoch. (Quelle: Michael Kappeler/dpa)

Der Fraktionschef der Union bekräftigt einen härteren Kurs in der Migrationspolitik. Auch beim Bürgergeld müsse man jetzt nachsteuern.

Der CDU-Politiker stellte in dem Gespräch einen Zusammenhang zwischen Migration und Sozialausgaben her. Der steigende Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund und kurzer Aufenthaltsdauer unter den Bürgergeldbeziehern sei ein Risiko für den sozialen Zusammenhalt. "Das ist sozialer Sprengstoff", sagte Spahn. Die Mitte der Gesellschaft lehne diese Entwicklung zunehmend ab, so der CDU-Politiker. Es gebe keine Akzeptanz dafür, dass jeder ab Tag eins Sozialleistungen beziehen könne.