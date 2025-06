Bürgermeisterin: LA kein Testfall für Trumps Migrationskurs

Migrationspolitik in den USA

Aktualisiert am 10.06.2025 - 10:15 Uhr

Aktualisiert am 10.06.2025 - 10:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bürgermeisterin Bass will nicht, dass die von ihr geführte Stadt ein Testfall für Trumps Migrationskurs wird. (Archivbild) (Quelle: Richard Vogel/AP/dpa/dpa-bilder)

Karen Bass wehrt sich mit harten Worten gegen die Einmischung aus dem Weißen Haus. Trumps Entsendung von Nationalgardisten wegen der Proteste in Los Angeles sei ein Versuch, Chaos zu stiften.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles , Karen Bass, wirft der Regierung von US-Präsident Donald Trump vor, ihre Stadt als "Testfall" zu missbrauchen. Washington wolle sehen, "was passiert, wenn die Bundesregierung eingreift und dem Bundesstaat oder der Stadt die Entscheidungsmacht wegnimmt", sagte sie bei einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit).

Bass ergänzte: "Ich denke nicht, dass unsere Stadt als Experiment dienen sollte." Als Reaktion auf Proteste gegen die US-Migrationspolitik in Los Angeles hatte Trump in den vergangenen Tagen Nationalgardisten und Marineinfanteristen in die Westküstenmetropole entsandt - jedoch gegen den Willen des Bundesstaates Kaliforniens.