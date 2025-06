Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf Kiew

Aktualisiert am 23.06.2025 - 08:02 Uhr

Aktualisiert am 23.06.2025 - 08:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Angriffen überzogen. In der Hauptstadt hatte das schwere Folgen.

Insgesamt gebe es in der Hauptstadt 19 Opfer, von denen 8 in Krankenhäusern behandelt würden. Die Rettungsarbeiten dauern Klitschko zufolge an. Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko schrieb auf Telegram von massivem Beschuss mit Raketen und Drohnen.