Für das, was im Gazastreifen passiert, gibt es auch in der Bundesregierung nicht mehr viel Verständnis: Er verstehe nicht mehr, mit welchem Ziel die israelische Armee in dem Palästinensergebiet vorgehe, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Ende Mai Außenminister Johann Wadephul (CDU) nannte die dortige Situation zuvor "unerträglich".

Was das bedeutet, bleibt von außen schwer vorstellbar: Ausländische Journalisten erhalten aktuell kaum noch Zutritt zu dem Gebiet. James Elder befindet sich allerdings seit etwa zwei Wochen dort. t-online hat den Sprecher der Hilfsorganisation Unicef zu seinen Eindrücken in dem Palästinensergebiet befragt.

t-online: Herr Elder, Sie waren für Unicef schon in vielen Kriegs- und Katastrophengebieten, jetzt sind Sie erneut seit zwei Wochen im Gazastreifen. Was erleben Sie dort?

Es gibt Pipelines aus Israel . Von dort könnte mehr Wasser fließen, aber das ist gerade nicht der Fall. Hier gibt es zwar auch Pumpen und Entsalzungsanlagen. Aber all das benötigt Strom. Der wurde infolge des 7. Oktobers jedoch abgestellt. Wir könnten auch Wasser über Lkw liefern, aber dafür fehlt der Treibstoff, den auch die Krankenhäuser benötigen. Wir haben hier also eine echte Wasserkrise, es ist absolut entsetzlich. Menschen sind hier bereits verhungert. Wenn sich die Bedingungen jetzt nicht ändern, werden bald Menschen verdursten.

James Elder ist der internationale Sprecher des Kinderhilfswerks Unicef. Für die Organisation ist er seit mehr als 20 Jahren tätig: Unter anderem war er in verschiedenen Ländern Afrikas, in Sri Lanka oder zuletzt mehrfach in der Ukraine aktiv. Vor seiner Zeit bei Unicef arbeitete Elder als Journalist für verschiedene Medien in Australien.

Nein, zumindest nicht wesentlich. Als der Waffenstillstand galt, konnten täglich 500 bis 600 Lastwagen in den Gazastreifen gelangen. Die Hilfsgüter wurden dann an 400 Orten verteilt. Die Mangelernährung ging zurück, die Bestände an Medikamenten wurden besser. Aktuell gibt die GHF Hilfsgüter nur an vier Verteilstellen aus. Dadurch kann nur fünf bis zehn Prozent von dem verteilt werden, was nötig ist.