Newsblog zum Krieg in Nahost Israel greift wohl Atomanlage Fordo im Iran an

Satellitenbilder von der Anreicherungsanlage Fordo: Die Aufnahme zeigt die Anlage nach den Angriffen der USA in der Nacht zum Sonntag. (Quelle: Uncredited/dpa)

Israel greift erneut Ziele im Iran an. Der Iran droht Trump mit Vergeltung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 23. Juni

Israel: Berüchtigtes Ewin-Gefängnis im Iran angegriffen

Israels Armee greift nach Angaben des Verteidigungsministeriums das berüchtigte Ewin-Gefängnis in Irans Hauptstadt Teheran an. Neben dem Angriff auf das Gefängnis "für politische Gefangene und Regimegegner" gebe es Schläge "mit beispielloser Härte" auf weitere "Regimeziele und staatliche Unterdrückungsorgane im Herzen Teherans", teilte das Büro von Verteidigungsminister Israel Katz mit.

Israel greift wohl erneut iranische Atomanlage Fordo an

Israel hat nach eigenen Angaben am Montag die iranische Hauptstadt Teheran massiv angegriffen. Die israelische Luftwaffe greife derzeit "mit beispielloser Kraft Ziele des Regimes und Einrichtungen der Unterdrückung durch die Region im Herzen von Teheran" an, erklärte Verteidigungsminister Israel Katz. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim griff Israel zudem die Atomanlage Fordo an, die in der Nacht zum Sonntag bereits vom US-Militär bombardiert worden war. Es bestehe aber keine Gefahr für die Anwohner. Die unterirdische Anlage war erst in der Nacht auf Sonntag von den USA attackiert worden.

Umsturzpläne für Iran: Schah-Sohn kündigt Pressekonferenz an

Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs, der auch zu den führenden iranischen Oppositionellen gehört, will eine Pressekonferenz abhalten. Diese werde um 13 Uhr (MESZ) live gestreamt, schrieb Reza Pahlavi auf der Plattform X. Der Politiker lebt im Exil in den USA.

Pahlavi ist wegen seines einst autokratisch herrschenden Vaters umstritten. Er gilt aber derzeit als einziger Oppositionspolitiker, der über einen ausreichend hohen Bekanntheitsgrad verfügt, um die Hoffnung vieler Iraner auf einen Sturz des Mullah-Regimes anzuführen. Er hatte kürzlich bereits in einer Ansprache zum Aufstand gegen die Regierung in Teheran aufgerufen und mitgeteilt, er habe einen Plan für eine 100-tägige Übergangsphase zur Demokratie ausgearbeitet. Die Islamische Republik sei am Ende, sagte Pahlavi. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trotz der großen Unzufriedenheit im Iran mit der aktuellen Regierung halten Beobachter Hoffnungen auf einen baldigen Umsturz aber für verfehlt. "Fakt ist, dass das Volk sich derzeit mehr vor den israelischen Raketen fürchtet, als an Aufstand zu denken", sagte ein iranischer Journalist in Teheran im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Zudem dürfte die Internetsperre in dem Land dafür sorgen, dass Pahlavi nur wenige Menschen im Iran erreicht, so die Einschätzung.

Iran droht den USA mit Vergeltung

Der Iran droht den USA mit Vergeltung. Nach den Angriffen der USA auf die iranischen Atomanlagen habe sich der Umfang legitimer Ziele für die iranischen Streitkräfte erweitert, sagt ein Sprecher des Zentralkommandos der iranischen Armee in einer Videoaufzeichnung. Die USA müssten mit schwerwiegenden Konsequenzen für ihre Handlungen rechnen. An US-Präsident Donald Trump gerichtet ergänzt er auf Englisch: "Mister Trump, der Spieler, Sie mögen diesen Krieg beginnen, aber wir werden ihn beenden."

