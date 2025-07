Israel und Hamas streiten über Nahrungshilfe für Gaza

Tier greift Schwimmerin am Ballermann an

Von dpa Aktualisiert am 23.07.2025 - 05:29 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Berichten von UN-Organisationen zufolge hungern mittlerweile so gut wie alle Bewohner Gazas. (Quelle: Jehad Alshrafi/AP/dpa/dpa-bilder)

UN-Organisationen zufolge hungern mittlerweile so gut wie alle Bewohner des umkämpften Gazastreifens. Nahrungsmittelhilfe wird laut einem Bericht zum Hauptstreitpunkt bei den Waffenruhe-Gesprächen.

Streit über Nahrungsmittelhilfe für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen erschwert die Bemühungen um eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Die Hamas bestehe darauf, dass wieder die UN und der Palästinensische Halbmond die Verteilung humanitärer Hilfe in Gaza kontrollieren, zitierte das "Wall Street Journal" arabische Vermittler. Die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die sich im Auftrag Israels derzeit um die Verteilung von Hilfe kümmert, müsse ausgeschlossen werden.

Der derzeit in der katarischen Hauptstadt Doha verhandelte Vorschlag für eine 60-tägige Waffenruhe sieht dem Bericht zufolge vor, dass sich die UN-Hilfsorganisationen zwar an der Verteilung von Lebensmittelhilfen beteiligen, aber nicht die Kontrolle ausüben. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist nach Angaben der Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, diese Woche in den Nahen Osten, um die Bemühungen für eine Waffenruhe wiederzubeleben und einen Hilfskorridor in den Gazastreifen einzurichten.

USA hoffen auf Waffenruhe-Deal

Der israelische Journalist Barak Ravid berichtete für die US-Nachrichtenseite "Axios" unter Berufung auf zwei informierte Quellen, Witkoff wolle sich am Donnerstag zunächst in Rom mit ranghohen katarischen und israelischen Vertretern treffen. Unterhändler der Hamas und Israels führten währenddessen in Doha indirekte Verhandlungen über die noch letzten strittigen Punkte. Die Kontrolle über Nahrungsmittelhilfe sei dabei zum Hauptstreitpunkt geworden, schrieb das "Wall Street Journal"

Witkoff hoffe, bis Ende dieser Woche in Doha einen Deal über eine Waffenruhe und Geiselfreilassung abschließen zu können, zitierte die "Times of Israel" eine informierte Quelle. Die Hamas drohe damit, die Verhandlungen abzubrechen, sollten ihre Bedingungen nicht erfüllt werden, schrieb das "Wall Street Journal"

Seit dem Zusammenbruch einer Waffenruhe im März sind nur noch wenige Hilfsgüter nach Gaza gelangt. Israel und die UN werfen sich gegenseitig vor, die Verteilung der Hilfsgüter zu behindern. Berichten von UN-Organisationen zufolge hungern mittlerweile so gut wie alle Bewohner des abgeriegelten Küstenstreifens. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza starben im Verlauf des vergangenen Tages 15 Menschen an Hunger, die meisten von ihnen Kinder. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht.

Israel bestreitet Hungersnot

Die "Times of Israel" zitierte einen ranghohen israelischen Sicherheitsbeamten, wonach das Militär keine Hungersnot in Gaza festgestellt habe. Es müssten aber Maßnahmen zur Stabilisierung der humanitären Lage ergriffen werden. Der Beamte räumte laut der Zeitung zwar ein, dass in letzter Zeit die Menge an Hilfsgütern, die die Menschen in dem abgeriegelten Küstenstreifen erreichen, deutlich gesunken sei. Er warf jedoch UN-Organisationen vor, eingetroffene Lebensmittel und andere Hilfsgüter nicht abgeholt und verteilt zu haben.