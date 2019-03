LIVENewsblog zu Anschlag in Utrecht

Polizei sucht mit Foto nach Verdächtigem – insgesamt drei Tote

18.03.2019, 15:35 Uhr | AFP, dpa, rtr, t-online.de

In der niederländischen Stadt Utrecht wurden offenbar mehrere Menschen durch Schüsse in einer Straßenbahn verletzt. Eine Person soll dabei gestorben sein. (Quelle: t-online.de)

Zwölf Menschen sind im niederländischen Utrecht durch Schüsse verletzt worden, drei von ihnen starben. Der Täter ist flüchtig, es gilt die höchste Terrorwarnstufe. Alle Infos im Newsblog.

Bei einem möglicherweise terroristischen Angriff in einer Straßenbahn in Utrecht hat ein Schütze mindestens drei Menschen getötet und neun weitere verletzt. Die niederländische Polizei ist mit Anti-Terror-Einheiten im Einsatz.

Der Angreifer konnte fliehen, wobei die Polizei nicht ausschloss, dass es mehrere Täter gab. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden auch in anderen Landesteilen massiv verschärft, in der Provinz Utrecht selbst herrscht höchste Terrorwarnstufe.

15.22 Uhr: Bundespolizei verstärkt Grenzkontrollen

Die Bundespolizei verstärkt ihre Kontrollen an der deutsch-niederländischen Grenze. Es gebe eine erhöhte Kontrolldichte, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Aus laufendem Verkehr würden Fahrzeuge kontrolliert, sagte der Sprecher. Es fänden "zielgerichtete Kontrollen angesichts der Lageerkenntnisse" statt.

15.46 Uhr: Rutte: "Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation"

"Unser Land ist heute durch einen Anschlag aufgeschreckt worden", sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Gewalt habe unschuldige Menschen getroffen. "Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation." Es werde alles versucht, um den oder die Täter zu fassen. "Wir werden nie vor Intoleranz weichen", sagte Rutte.

15.04 Uhr: Insgesamt drei Tote durch Schüsse in Utrecht

Bei dem Anschlag in der niederländischen Stadt Utrecht sind nach den Worten des Bürgermeisters drei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem seien neun Menschen verletzt worden, drei davon schwer, sagte Jan van Zanen in einer Videobotschaft. Es handele sich laut seiner Einschätzung um einen Terrorakt. Man gehe von einem terroristischen Motiv aus. Ministerpräsident Mark Rutte sprach ebenfalls von einem Anschlag.

14.43 Uhr: Niederländischer Sender berichtet von mehreren Schwerverletzten

Nach den Schüssen in Utrecht werden in Krankenhäusern mehrere Schwerverletzte behandelt. Das berichtet das niederländische Fernsehen ohne nähere Angaben am Montag. Zuvor hatten der Sender und die Zeitung "De Telegraaf" von einem Toten und drei Opfern im Krankenhaus berichtet. Von offizieller Seite gab es weiter keine Angaben zu den Opfern.

14.30 Uhr: Polizei fahndet nach 37-Jährigem

Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht fahndet die Polizei nach einem 37-Jährigen Mann. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Sie veröffentlichte auch ein Foto des Mannes namens Gökman Tanis aus der Straßenbahn. Wer den Gesuchten sehe, solle sich ihm nicht nähern, sondern die Polizei rufen.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

14.24 Uhr: Militärpolizei postiert sich vor öffentlichen Gebäuden

Nach dem Angriff in der Großstadt Utrecht verstärkt die niederländische Militärpolizei am nationalen Flughafen Schiphol und anderen öffentlichen Gebäuden die Sicherheitsmaßnahmen. Das teilte die Militärpolizei am Montag auf Twitter mit. Angesichts der höchsten Terroralarmstufe in der Region wurde auch im niederländischen Regierungszentrum in Den Haag vor dem Parlament und dem Amtssitz des Ministerpräsidenten die Polizeipräsenz verstärkt.

14.21 Uhr: Gesuchtes Fahrzeug wurde gefunden

Der niederländische Rundfunk NOS berichtet, dass der rote Wagen sei verlassen gefunden worden. Darüber hinaus werde an der abgesperrten Straße Beweismaterial aus einer Wohnung gesichert. Bei einem weiteren Polizeieinsatz in einem anderen Wohngebäude auf der anderen Seite des Tatorts seien angeblich zwei Menschen festgenommen worden, berichtete ein Reporter des Senders.

14.19 Uhr: Dementi: Keine Schüsse an anderen Orten

Das Amt des niederländischen Antiterror-Koordinators hat klar gestellt, dass es nur Schüsse in einer Straßenbahn in Utrecht gegeben hat. Für Schüsse an weiteren Orten gebe es keine Bestätigung, korrigierte die Behörde am Montag ihren Chef Pieter-Jaap Aalbersberg. Es gelte, was die Polizei von Utrecht berichtet habe, die ausdrücklich nur von Schüssen in der Straßenbahn berichtet hatte.

14.12 Uhr: Menschen sollen in Häusern bleiben

Utrechts Stadtverwaltung rief die Menschen dazu auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen.

14.01 Uhr: Behörden verschärfen Sicherheitsvorkehrungen an niederländischen Flughäfen

Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht mit mindestens einem Toten haben die niederländischen Behörden die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen verschärft. Wie die Militärpolizei am Montag bei Twitter mitteilte, galten auch an zentralen Gebäuden strengere Sicherheitsvorschriften.