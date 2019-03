Wahl in der Ukraine

Klitschko: "Nur in Russland weiß man ein Jahr im Voraus, wer der Präsident wird"

31.03.2019, 10:17 Uhr | dpa, rtr

In der Ukraine wird der künftige Präsident gewählt. Mit Julia Timoschenko kann sich auch eine Frau Chancen ausrechnen. Doch das Rennen gilt als völlig offen. Vitali Klitschko sieht darin ein positives Zeichen.



Die Ukrainer stimmen am Sonntag über den künftigen Präsidenten ab. 39 Kandidaten bewarben sich - so viel wie noch nie zuvor. Amtsinhaber Petro Poroschenko droht eine Niederlage. Favorit der ersten Wahlrunde ist der Komiker und Schauspieler Wolodymyr Selenskij, der erst Silvester auf der politischen Bühne auftauchte und schnell an die Spitze der Umfragen stürmte.



Hinter ihm auf Platz zwei liegt Amtsinhaber Petro Poroschenko, der seit seinem Wahlsieg 2014 deutlich an Vertrauen eingebüßt hat. Ebenfalls Chancen ausrechnen kann sich die frühere Regierungschefin Julia Timoschenko. Die Entscheidung dürfte erst die Stichwahl am 21. April bringen, da keiner der Bewerber bereits im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit erringen dürfte.



Erste Nachwahlbefragungen werden am Sonntag unmittelbar nach Schließung der Wahllokale ab 19.00 Uhr MESZ erwartet. In der Europäischen Union wird die Abstimmung mit großem Interesse verfolgt. Das nach IWF-Statistiken ärmste Land Europas steuert einen Kurs Richtung EU und Nato an - in der Hoffnung auf ein besseres und sichereres Leben.



Klitschko sieht Meilenstein für Demokratie



Der Kiewer Bürgermeister und frühere Box-Weltmeister Vitali Klitschko sieht die Wahl im Unterschied zu Russland als demokratisch an. Am Wahltag wisse niemand in der Ex-Sowjetrepublik, wer das Land künftig führen werde, sagte Klitschko der Deutschen Presse-Agentur bei der Abstimmung in einem Wahllokal in Kiew. "Das ist Demokratie. Nur in Russland weiß man ein Jahr im Voraus, wer der Präsident wird." Auch der sich abzeichnende zweite Wahlgang zeige, dass die in die EU strebende Ukraine ein demokratisches Land sei.



Moskau wird in Kiew seit der Einverleibung der Schwarzmeerhalbinsel Krim und dem Krieg im Osten zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten als Feind gesehen. Bei der vergangenen Präsidentenwahl in Russland galt die Wiederwahl von Kremlchef Wladimir Putin schon zuvor als gesetzt.



"Ich hoffe, die Ukraine bleibt stabil", sagte Klitschko nach seiner Stimmabgabe. "Unsere Vision ist, dass die Ukraine ein Teil der europäischen Familie mit europäischen Werten ist." Vorbild sei Polen, das erfolgreich den Weg in die EU genommen habe.



Vitali Klitschko vor dem Wahllokal: Der Bürgermeister von Kiew und frühere Boxweltmeister lobt die Wahl in seinem Land. (Quelle: Christian Thiele/dpa)



Korruption ist ein wichtiges Thema



Vor allem Korruption gilt in der Ukraine weiter als großes Problem. Auch Amtsinhaber Poroschenko wurde im Wahlkampf vermehrt Korruption vorgeworfen. Herausforderer Selenski tritt vor allem mit dem Versprechen an, stärker gegen Vetternwirtschaft in der Machtelite vorzugehen. Der 41-Jährige wurde mit seiner TV-Serie "Diener des Volkes" beliebt, in der er bereits das Staatsoberhaupt spielt. Kritiker werfen dem Politneuling Populismus und einen Mangel an Erfahrung vor. Zudem soll Selenski Verbindungen zu dem einflussreichen Oligarchen Igor Kolomoiski haben. Selenski weist den Vorwurf zurück.







Auch Russland beobachte den Ausgang der Abstimmung sehr genau, kündigte der Kreml in Moskau bereits im Vorfeld an. Insgesamt werden mehr als 2300 internationale Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Wahl überwachen.