Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump im Weißen Haus (Archivbild): in Saudi-Arabien soll es zu Gesprächen beider Länder über einen Waffenstillstand kommen.

Zuletzt sah es nach einem Bruch in den Beziehungen der Ukraine und der USA aus. Nun könnten beide Länder wieder einen Schritt aufeinander zu gehen – in Saudi-Arabien.

Der US-Gesandte für den nahen Osten, Steve Witkoff, hat Gespräche mit einer ukrainischen Delegation über eine Waffenruhe mit Russland angekündigt. Die Zusammenkunft soll in Saudi-Arabien stattfinden, sagte der Beauftragte von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag vor Journalisten in Washington. Bei dem Treffen soll es um die Rahmenbedingungen einer "Friedensvereinbarung" sowie einer Feuerpause gehen.

Ausgangspunkt der Gespräche über ein mögliches Treffen sei der Brief des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an Trump gewesen, den dieser dem Weißen Haus am Dienstag übermittelt hatte. Selenskyj hatte dem US-Präsidenten nach dem Eklat im Oval Office vom vergangenen Freitag ein neues Angebot gemacht. Unter Trumps "starker Führung" sei die Ukraine bereit, auf einen dauerhaften Frieden hinzuarbeiten, schrieb Selenskyj auch auf der Plattform X. Als Vorbereitung auf mögliche Friedensverhandlungen schlug er eine "Waffenruhe" in der Luft und zur See vor. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj selbst hatte am Mittwoch in seiner abendlichen Videobotschaft gesagt, Vertreter der USA und der Ukraine arbeiteten an einem Treffen. Trump erklärte, Selenskyj habe sich in einem Brief zu neuen Verhandlungen bereit erklärt. Bei dem Treffen im Weißen Haus wollten die Ukraine und die USA ursprünglich ein Abkommen zur Nutzung ukrainischer Rohstoffe unterzeichnen. Dazu kam es jedoch nicht.