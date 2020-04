Nach Corona-Infektion

Premierminister Boris Johnson auf die Intensivstation verlegt

06.04.2020, 22:08 Uhr | rtr, AFP, dpa, dru

Der britische Premier Boris Johnson ist offenbar doch schlimmer an Covid-19 erkrankt als zunächst bekannt. Seit Montagabend liegt er in London auf der Intensivstation. Sein Zustand habe sich verschlechtert.

Der britische Regierungschef Boris Johnson ist wegen seiner Coronavirus-Infektion auf die Intensivstation verlegt worden. Der Gesundheitszustand des 55-Jährigen habe sich im Verlauf des Nachmittags verschlechtert, teilte der Sprecher des Premierministers am Montagabend mit. Er sei aber bei Bewusstsein. In einer Erklärung hieß es, dass Außenminister Dominic Raab gebeten worden sei, wo nötig Johnsons Amtsgeschäfte zu übernehmen.

Statement from Downing Street: pic.twitter.com/q1azHGoPVk — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) April 6, 2020

Der britische Premier hatte seine Infektion mit dem neuartigen Erreger bereits am 27. März öffentlich gemacht. Zunächst arbeitete er isoliert im Regierungssitz in der Downing Street weiter. In seinen Videobotschaften zur Pandemie gab er sich optimistisch, er selbst wirkte aber bereits deutlich angeschlagen und hatte auch deutlich an Gewicht verloren. Weil die Symptome anhielten, wurde Johnson am Sonntag auf Anraten seiner Ärzte ins Krankenhaus eingeliefert.

Noch am Nachmittag hatte die Downing Street Number 10 lediglich von Routinetests berichtet, denen sich Johnson unterziehen werde. Demnach habe der Premier zwar weiterhin Fieber und Husten gehabt, sei jedoch bei guter Laune. Er selbst schrieb am Montag auf Twitter: "In der vergangenen Nacht bin ich auf Anraten meines Arztes zu einigen Routinetests ins Krankenhaus gegangen, weil ich immer noch Coronavirus-Symptome habe." Er halte Kontakt zu seinem Team, um den Erreger zu bekämpfen und alle zu schützen.

Jedoch hatten einige britische Medien geschrieben, dass der Premierminister schwer an der Lunge erkrankt sei und beatmet werden müsse. Außenminister Raab musste Johnson bereits auf einer Sitzung vertreten. Der 55-jährige wird im St. Thomas' Hospital nahe dem Parlament behandelt.

Umstrittener Kurs in der Corona-Krise

Johnson war wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise zuletzt immer mehr unter Druck geraten. Durch den Schlingerkurs seiner Regierung hat das Land im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus wertvolle Zeit verloren. Im chronisch unterfinanzierten Gesundheitsdienst NHS (National Health Serice) gibt es zudem nicht genügend Tests, Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräte. Erste Kliniken meldeten britischen Medien zufolge sogar einen Mangel an Sauerstoff für die Beatmung der Lungenkranken.



Hinzu kommt, dass Johnson noch Anfang März damit geprahlt hatte, dass er Menschen in einem Krankenhaus, darunter Covid-19-Patienten, die Hände geschüttelt habe. Das werde er auch weiterhin tun, sagte er damals. Auch Johnsons schwangere Verlobte Carrie Symonds verbrachte nach eigenen Angaben eine Woche mit Symptomen der Lungenkrankheit im Bett. Der Premier und Symonds hatten Ende Februar ihre Verlobung bekanntgegeben. Das Baby soll im Frühsommer auf die Welt kommen.