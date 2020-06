Umgang mit der Pandemie

Präsidenten, die Corona leugnen

12.06.2020, 07:35 Uhr | ds, t-online.de

Was wird nach Corona aus dem Handschlag?

Nicht alle Länder haben mit rigorosen Maßnahmen auf das Coronavirus reagiert. Einige Staatschefs verleugneten die Pandemie gar – teils mit schlimmen Folgen.



Sie nennen Corona eine "kleine Grippe", empfehlen Wodka als hervorragendes Heilmittel oder glaubten fest daran, dass das "China-Virus" spätestens im Sommer verschwunden sein wird. Die Liste der Staatsoberhäupter, die die Corona-Pandemie verharmlosen oder gleich ganz ins Reich der Fabeln verbannen, ist gar nicht gerade kurz.

Sehen Sie in der Fotostrecke, welche Machthaber die tödlichen Folgen des Virus nicht wahrhaben wollen oder sich zumindest lange Zeit dagegen sträubten, effektive Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung einzuleiten – mit teils verheerenden Folgen.



Auffällig ist: Alle Länder, in denen die Regierungen nur zögerlich auf die Corona-Pandemie reagiert haben, weisen nun weltweit die meisten Infizierten auf. So sind in den USA mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Erreger SARS-CoV-2 infiziert, dazu sind die Vereinigten Staaten mit über 110.000 Corona-Opfern trauriger Spitzenreiter. Es folgen Brasilien mit fast 800.000 Infizierten und Russland mit knapp einer halben Million Corona-Infizierten.