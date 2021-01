Vor Corona-Gipfel

Merkel plant offenbar bundesweite Regelung für Ausgangssperren

05.01.2021, 11:43 Uhr | dpa, rtr, pdi, lw

Angela Merkel: Die Bundeskanzlerin will die Corona-Maßnahmen in Deutschland verschärfen. (Quelle: Political-Moments/imago images)

Vor dem Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern gibt es Diskussionen über noch strengere Maßnahmen. Kanzlerin Merkel will offenbar einen härteren Kurs als die Ministerpräsidenten einschlagen.

Vor dem Treffen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt es heiße Diskussionen um eine Verlängerung oder sogar Verschärfung der geltenden Corona-Maßnahmen. Offenbar hat Merkel den Länderchefs einen Vorschlag gemacht, der für noch mehr Zündstoff sorgt: eine Ausgangssperre in Kreisen ab einem Inzidenzwert von 100. Das berichtet "Business Insider" mit Berufung auf die Beschlussvorlage des Kanzleramts.

Demnach solle die Mobilität der Bürger deutlich eingeschränkt und das Infektionsgeschehen so eingedämmt werden. Es war aber noch offen, ob der Punkt wirklich in das Beschlusspapier aufgenommen wird. Der Vorstoß stieß bei den Länderchefs dem Bericht zufolge offenbar auf Kritik. SPD-geführte Länder sprachen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge von einem "Merkel-Manöver". Die Kanzlerin "überfalle" die Ministerpräsidenten mit ihrer Vorgehensweise. Dass Bund und Länder sich uneinig sind, ist bei einem Corona-Gipfel jedoch keine Neuheit mehr: Immer wieder kommt es zu Streit um die Maßnahmen.



Zuvor hatte in einer weiteren Runde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Expertin des Max Planck Instituts erklärt, dass es zur Senkung der Infektionszahlen "möglicherweise" eine "Stay-at-home"-Anordnung beziehungsweise einen eingeschränkten maximal fünf Kilometer großen Bewegungsradius um den Wohnsitz brauche. Sinnvoll sei auch eine Reduktion der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr auf 25 Prozent der Sitzplätze.

"Wir werden es noch viel schärfer angehen müssen"

Eingeschränkte Bewegungsradien gibt es in Deutschland bisher nur in Sachsen, hier dürfen sich die Menschen maximal 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Auch in Thüringen hatte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eine entsprechende Regelung jüngst vorgeschlagen. Auch in anderen Ländern – darunter Frankreich – wurde die Praxis in der Vergangenheit bereits angewendet.

"Ich werde heute in der Ministerpräsidentenkonferenz auf der Seite derjenigen argumentieren, die sagen: Wir werden es noch viel schärfer und viel härter angehen müssen", sagte Thüringens Ministerpräsident Ramelow am Dienstag im Deutschlandfunk. "Ich habe lange gedacht, dass wir besser durch die Krise kommen." Aber da habe man sich getäuscht, sagte Ramelow, der im Sommer Verfechter eines Lockerungskurses war.

Er sprach sich außerdem gegen eine Öffnung der Schulen und der Kindergärten aus. Statt über Öffnungen zu debattieren, müssten sich alle besser zurückziehen. So hätte man eine Chance, das Gesundheitswesen zu schützen, sagte der Ministerpräsident.

Berlin: In einem Spätkauf läuft eine TV-Ansprache von Bundeskanzlerin Merkel: Am Dienstag ringen Bund und Länder um weitere Corona-Maßnahmen. (Quelle: dpa)



An diesem Dienstag berät Merkel mit den Regierungschefs der Länder über eine Verlängerung des Mitte Dezember beschlossenen Lockdowns. Seit 16. Dezember sind viele Geschäfte in Deutschland, aber auch Schulen und Kitas dicht. Es zeichnet sich eine Fortsetzung des Lockdowns bis mindestens Ende Januar ab.

"Es gibt keine Entwarnung"

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach befürchtet eine Ausbreitung der vermeintlich infektiöseren Virusmutation aus Großbritannien. "Wir müssen so handeln, dass wir vorbereitet wären, wenn die Mutationen einen so hohen R-Wert wie gefürchtet haben. Dann würden sie sich auch bei uns durchsetzen", schreibt der SPD-Politiker auf Twitter. Um diesem Verlauf vorzubeugen, sollte der Lockdown fortgesetzt werden, bis eine Inzidenz von 25 erreicht sei, so Lauterbach.

Nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) solle der Lockdown "beendet werden, wenn wir eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen haben. Denn nur dann haben wir das Virus wieder unter Kontrolle", sagte Hans am Dienstag der Redaktion "Radiowelt" des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2). Es solle nicht immer mit Blick auf ein bestimmtes Datum gedacht werden. Er ging von einer Verlängerung des Lockdowns aus.

"Föderalismus steht unter Druck"

Hans zeigte sich zuversichtlich, dass bei dem heutigen Treffen eine einheitliche Regelung gefunden werde: "Ich glaube, es tut wirklich Not, diese einheitliche Linie zu haben. Unser Föderalismus steht unter Druck in dieser pandemischen Krise und deswegen sind wir Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auch gut beraten, für diese Einheitlichkeit, für diesen Schulterschluss zu sorgen."





Erste Fälle in Deutschland: Wie gefährlich sind die neuen Virusmutationen?



Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält eine Verlängerung der Maßnahmen für sinnvoll. Die Einschränkungen seien zwar massiv, "die Zahlen zeigen aber auch, dass es keine Entwarnung gibt und dass wir den Shutdown fortsetzen müssen", sagte sie im ARD-"Morgenmagazin". Wie Gesundheitsexperte Lauterbach zeigte sie sich angesichts der Virusmutation in Großbritannien besorgt. Sollte die Mutation auch Deutschland erreichen, dann "müssen wir darüber sprechen, ob Kontaktbeschränkungen weiter verschärft werden müssen".

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, plädierte ebenso für weiter strikte Eindämmungsmaßnahmen. "Die Städte warnen davor, erste Effekte des Lockdowns durch vorschnelle Lockerungen zu gefährden", sagt Jung der Funke-Mediengruppe. "Die Maßnahmen durch den Lockdown sollten so lange nicht gelockert werden, bis in ganz Deutschland ein stabiler Abwärtstrend der Neuinfektionen erkennbar ist."

Lockdown wird wahrscheinlich verlängert

Zwar gilt nach Informationen aus Verhandlungskreisen mittlerweile als weitgehend unstrittig, dass die Schließung von Gastronomie und Einzelhandel bis Ende Januar fortgesetzt werden soll. Weiter ungeklärt ist nach t-online-Informationen aber die Frage, wie es mit den Schulen nach dem 10. Januar weitergeht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus Teilnehmerkreisen brachte auch eine Anhörung verschiedener Experten, an der Merkel und etliche Ministerpräsidenten am Montagabend teilnahmen, keine Klarheit.





Kommentar zur Corona-Lage: Diese Trödelei ist brandgefährlich



Während Virologen sich dafür einsetzten, die Schulen weiter komplett geschlossen zu halten, plädierte Reinhard Berner, Leiter der Kinderklinik des Universitätsklinikums Dresden, in der Runde für eine Öffnung. Die Kultusminister der Länder hatten am Montag einen Stufen-Plan vorgelegt. Er soll es einzelnen Ländern ermöglichen, einen Präsenzunterricht für die Klassen eins bis sechs wieder zuzulassen, wenn die Infektionslage dies jeweils erlaube. Alle anderen Schulklassen sollten aber auf jeden Fall zuhause unterrichtet werden.

Kontaktbeschränkungen sollen fortgesetzt werden

Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen bevorzugt in der derzeitigen Corona-Pandemie einen Wechselunterricht an Grundschulen. Rund 51 Prozent sprachen sich in einer YouGov-Umfrage für einen Wechselunterricht im neuen Jahr aus. Wie das Meinungsforschungsinstitut am Dienstag mitteilte, stimmten ein Viertel für Distanzunterricht und 24 Prozent machten keine Angabe.

Als unstrittig gilt dem Vernehmen nach, dass Bund und Länder in der nun um 13 Uhr beginnenden Schalte angesichts der weiter hohen Infektionszahlen die Kontaktbeschränkungen nach dem 10. Januar verlängern werden. Die Max-Planck-Forscherin Viola Priesmann plädierte demnach bei den Beratungen für eine härtere Gangart und nannte als mögliche weitere Anti-Corona-Maßnahmen eine Beschränkung des öffentlichen Nahverkehrs oder eine Homeoffice-Pflicht.