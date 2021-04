Kreml-Kritiker in schlechtem Zustand

USA drohen Moskau bei Tod Nawalnys mit Konsequenzen

18.04.2021, 15:52 Uhr | NE, AFP

Wenn Alexej Nawalny nicht bald von Ärzten behandelt wird, droht dem inhaftierten Kreml-Kritiker ein Herzstillstand. Die USA kündigen für diesen Fall ihr Handeln an.

Der Gesundheitszustand des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny verschlechtert sich. Ihm drohen nach Angaben von Experten eine eingeschränkte Nierenfunktion sowie ernsthafte Herzrhythmusprobleme, wenn er nicht bald behandelt wird.

"Normalerweise vermeiden die Menschen das Wort ‚Sterben‘. Doch nun liegt Alexej im Sterben. In seinem Zustand ist das eine Frage von Tagen", schrieb Nawalnys Sprecherin und Assistentin Kira Yarmysh auf Twitter. Die USA drohten am Sonntag der Regierung in Moskau mit "Konsequenzen, falls Nawalny stirbt". Es gebe verschiedene mögliche Maßnahmen, warnte der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag im Fernsehsender CNN.

Forderungen mehren sich

Zuletzt hatte Nawalnys Tochter Dascha an die Gefängnisbehörden appelliert: "Der Arzt soll meinen Vater sehen", schrieb sie auf Twitter in Russisch. Nawalnys Tochter ist mit ihren Rufen nicht allein. In den sozialen Medien mehren sich die Forderungen danach, dass Ärzte zu Nawalny gelassen werden. Leonid Wolkow, ein leitender Mitarbeiter des Kreml-Kritikers, twitterte: "Aleksej Nawalny braucht seine Ärzte. Wladimir Putin kann vielleicht das Leben seines Erzfeindes retten. Er muss."

Neben Nawalnys Vertrauten werden auch immer mehr internationale Politiker, wie US-Präsident Joe Biden, oder internationale Künstler, darunter Jude Law und Vanessa Redgrave, laut. Auch sie fordern eine angemessene medizinische Behandlung für den 44-Jährigen. Mehr dazu lesen Sie hier.



Maas fordert "unverzüglich" medizinische Behandlung

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) forderte von Russland eine sofortige "adäquate medizinische Behandlung" des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. "Wir verfolgen mit großer Sorge, dass sich die Gesundheit von Alexej Nawalny immer weiter verschlechtert", sagte Maas der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). Sein Recht auf medizinische Betreuung müsse "unverzüglich gewährt werden".

Diese Forderung sei bereits am Freitag dem russischen Botschafter übermittelt worden, berichtete "Bild" unter Berufung auf das Auswärtige Amt. Maas kündigte an, dass sich der am Montag in Brüssel tagende Rat der EU-Außenminister mit der Lage Nawalnys befassen werde.

Nawalnys Team ruft zu Protesten auf

Inzwischen hat auch das Team von Nawalny zu neuen Protesten am Mittwoch aufgerufen. An dem Abend (18 Uhr MESZ) sollten sich die Menschen auf den zentralen Plätzen der Städte versammeln, hieß es in einem am Sonntag veröffentlichten Aufruf. Am nächsten Mittwoch will Präsident Wladimir Putin seine Rede an die Nation halten.

Nawalnys Team hatte bereits neue Demonstrationen angekündigt, wollte aber erst ein Datum nennen, sobald 500.000 Menschen bereit seien, sich den Aktionen anzuschließen. Bis zum Sonntag hatten sich mehr als 457.000 Menschen auf der Nawalny-Internetseite registriert.

"Es gibt Umstände, unter denen man schnell handeln muss, sonst entsteht ein irreparabler Schaden", hieß es in dem Aufruf. Die Ereignisse entwickelten sich zu schnell und seien schlecht, deshalb wolle manche nicht auf die 500.000 warten.

Angebliche Verstöße gegen Auflagen

Nawalny hatte im August des vergangenen Jahres einen Anschlag mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe überlebt. Nach dem Anschlag, für den Nawalny den Kreml verantwortlich macht, wurde der prominente Kritiker von Staatschef Wladimir Putin nach Deutschland geflogen und in der Berliner Charité behandelt. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Russland im Januar wurde er festgenommen.

Der Oppositionspolitiker wurde dann wegen angeblicher Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Die Entscheidung wurde international scharf verurteilt und löste Massenproteste in Russland aus.