Umfrage zur Kanzlerin

Spanier sehen Merkel positiv – ein Land hadert mit ihr

12.08.2021, 09:43 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel: Besonders in Spanien kommt die Kanzlerin gut an. (Quelle: Michael Sohn/Reuters)

16 Jahre Amtszeit liegen hinter Angela Merkel. Wie denkt da das europäische Ausland über die Kanzlerin? Viele denken positiv, in einem Land aber ist die Zustimmung besonders niedrig.

Bundeskanzlerin Angela Merkel genießt nach 16 Amtsjahren einer Umfrage zufolge einen guten Ruf in mehreren anderen europäischen Ländern. Am häufigsten äußerten Spanier (78 Prozent) und Dänen (75 Prozent) eine positive Meinung über die deutsche Kanzlerin, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten YouGov-Umfrage hervorgeht. Darin wurden Bürger von sieben Ländern befragt, wie sie zu der Bundeskanzlerin stehen.

Zwei Drittel (67 Prozent) der Franzosen gaben an eine positive Meinung über Merkel zu haben, bei den Schweden befürworteten das 64 Prozent. In Großbritannien sind es dagegen nur 46 Prozent.

Dass die CDU-Politikerin einen positiven Einfluss auf Deutschlands Ansehen im Ausland hatte, sagt in fast allen befragten europäischen Ländern jeweils mehr als die Hälfte der Befragten, am häufigsten Spanier (79 Prozent) und Franzosen (66 Prozent). In Großbritannien sind es 45 Prozent.