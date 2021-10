Regierungskrise in Österreich

Kurz vor dem Ende?

Dem österreichischen Kanzler wird vorgeworfen, wohlwollende Berichterstattung über sich selbst gekauft zu haben, inklusive gefälschter Umfragen. Die Affäre könnte das Ende einer schillernden Politkarriere sein.

Dass der Shootingstar der österreichischen Konservativen von unbedingtem Machtwillen getrieben ist, war bekannt. Die neusten Vorwürfe jedoch – sollten sie sich bewahrheiten – würden Kurz' Ambitionen eine neue Qualität verleihen: Sein enges Umfeld soll Umfragewerte zu seinen Gunsten manipuliert und gegen Geld in einer österreichischen Boulevard-Zeitung platziert haben. So lautet zumindest der Verdacht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.



Hat Kurz sich den Weg zur Macht mit strafbaren Methoden geebnet? Kurz und sein Umfeld streiten die Vorwürfe zwar ab, doch das Land steckt in einer tiefen politischen Krise. Worum geht es dabei genau? Ein Überblick:

Was ist passiert?

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz verweilte gerade auf dem EU-Gipfel in Slowenien, als in Wien die Bombe platzte: Razzien an mehreren Standorten, darunter in einzelnen Büros zweier Ministerien und der Parteizentrale von Kurz' Partei, den österreichischen Konservativen ÖVP. Dabei sicherten Fahnder Datenträger, Server, Handys und Laptops. Der Grund: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kurz und einige seiner engen Vertrauten wegen des Verdachts der Untreue, der Bestechung und der Bestechlichkeit.

Was wird dem österreichischen Kanzler vorgeworfen?

In der Affäre geht es um den Verdacht, dass Umfragen, die Kurz' Karriere dienlich gewesen seien, über Scheinrechnungen aus Steuergeldern finanziert und in Zeitungen der Mediengruppe Österreich veröffentlicht wurden. Im Gegenzug soll das Finanzministerium in dem Blatt lukrative Anzeigen geschaltet und bezahlt haben. Mehr als eine Million Euro sollen geflossen sein.

Der Verdacht der Scheinrechnungen "ist ein schwerwiegender Vorwurf", sagt die österreichische Politik- und Rechtswissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle t-online.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verdächtige den österreichischen Kanzler, über diese Maßnahmen nicht nur Bescheid gewusst, sondern an zentraler Stelle involviert gewesen zu sein, berichtet die österreichische Wochenzeitung "Falter". Außerdem ermittelt wird gegen mehrere Vertraute des Kanzlers, genauso wie zwei Medienmanager, die sich über Inseratengelder für ihre Zeitung bereichert haben sollen. Sowohl Kurz als auch das Medienhaus bestreiten die Vorwürfe.

Warum sollte Kurz das tun?

Die Verdachtsmomente beginnen laut Staatsanwaltschaft im Jahr 2016, als Kurz Außenminister war. Im Mai 2017 übernahm er den Parteivorsitz der ÖVP, im Oktober gewann die ÖVP die Wahl, Kurz wurde Kanzler. War dieser Aufstieg des jungen konservativen Hoffnungsträgers nur möglich, da er die öffentliche Meinung auf diese Weise manipulierte?



Gut möglich, analysiert die österreichische Wochenzeitung "Falter": "Kurz hatte zu diesem Zeitpunkt ein Problem: Der damals erst 29 Jahre alte Außenminister und Shooting-Star war im Jahr 2016 noch nicht populär genug, er musste die Öffentlichkeit, aber vor allem seine eigenen Funktionäre davon überzeugen, dass er der bessere Parteichef als Reinhold Mittlerlehner und der bessere Kanzler als Christian Kern (SPÖ) wäre."

Die Reaktionen

Kurz, gegen den bereits wegen Falschaussagen in der sogenannten "Ibiza-Affäre" ermittelt wird, sagte, er sei davon überzeugt, dass sich auch diese Vorwürfe schon bald als falsch herausstellen würden. Den Ermittlungen sehe er gelassen entgegen. "Auch diesmal sind es wieder konstruierte Vorwürfe mit derselben Systematik", sagte Kurz. "Es werden immer SMS aus dem Kontext gerissen, um daraus einen strafrechtlichen Vorwurf zu konstruieren."

Nicht nachvollziehen könne er, warum "immer ich schuld sein soll", wenn irgendwo Unrecht geschehe. Dass er Scheinrechnungen für Umfragen gestellt oder erhalten habe oder auf eine andere Weise involviert sei, könne er "zu 1.000 Prozent ausschließen". Die Vorwürfe würden sich vor allem gegen Mitarbeiter des Finanzministeriums richten.

Die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und Neos hingegen forderten am Donnerstag laut APA geschlossen den Rücktritt des Kanzlers. Dieser könne sein Amt nicht mehr ausüben, "ohne dass Österreich Schaden nimmt", sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. FPÖ-Chef Herbert Kickl bezeichnete Kurz als "untragbar", Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger nannte den Kanzler "amtsunfähig". Sie stellten dem Regierungschef ein Ultimatum bis Dienstag – um zurückzutreten, so berichtet es die österreichische "Kronen"-Zeitung.

Das Ende des Kanzler Kurz?

"Selbstverständlich" bleibe er Kanzler, sagte der ÖVP-Chef noch am Mittwochabend dem ORF. Doch wie gefährlich kann diese Affäre dem Kanzler werden? "Die Hauptfrage ist jetzt, ob Sebastian Kurz dieser Einfluss auf die Vorgänge nachgewiesen werden kann", sagt die österreichische Politik- und Rechtswissenschaflerin Kathrin Stainer-Hämmerle t-online. Strafrechtlich habe sie da Bedenken, ob dieser Beweis geführt werden könne.

Politisch sehe die Lage jedoch anders aus. In der Partei könnte es nun zu Diskussionen über seine Personalie kommen. Öffentlich scheint die Partei ihm bisher den Rücken zu stärken: Am Donnerstag unterstützten ihn die Chefs der ÖVP-Organisationen aus allen neun Bundesländern ausdrücklich: "Wir gehen (...) davon aus, dass sich die strafrechtlich relevanten Vorwürfe als falsch herausstellen werden und auch aufklären lassen", teilten sie mit. "Gerade in der jetzigen Situation ist es jedenfalls ganz entscheidend für unser Land, dass wir weiterhin über eine stabile Bundesregierung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz an der Spitze verfügen."

Doch der Politikberater Thomas Hofer etwa geht davon aus, dass die mächtigen Landesfürsten der ÖVP über personelle Alternativen zu Kurz nachdenken. "Das kann sich jetzt gut und gern zum Endgame auswachsen", so Hofer.

Koalitionspartner erhöht Druck auf Kurz

Außerdem komme es darauf an, wie sich die Grünen jetzt verhalten, so Politikwissenschaftlerin Stainer-Hämmerle. Denn diese bilden gemeinsam mit der ÖVP die österreichische Regierung. "Die Grünen werden jetzt natürlich entscheiden müssen, ob sie die Koalition weiterführen", so Stainer-Hämmerle.



Von dort steigt der politische Druck auf den Kanzler. Äußerte sich der Koalitionspartner am Mittwoch noch zurückhaltend, hört sich das am Donnerstag schon anders an: "Die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt", erklärte Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler laut APA. "Wir müssen gemeinsam für Stabilität und Aufklärung sorgen und darum möchte ich parteiübergreifend das weitere Vorgehen beraten."

Eine Anklage gegen Kanzler Kurz gibt es derzeit nicht. Dennoch könnte die Situation nicht nur politisch, sondern auch juristisch weiter gefährlich bleiben: Die im Zuge der Hausdurchsuchungen sichergestellten Beweismittel würden nun gesichtet und ausgewertet, so die zuständige Staatsanwaltschaft.