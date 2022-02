Lobende Worte

Putin: Ex-Kanzler Schröder ist ein "anständiger Mensch"

15.02.2022, 17:04 Uhr | dpa

Für Gerhard Schröder hat der russische Präsident Putin viele lobende Worte übrig. In Deutschland hingegen steht der Altkanzler wegen seines Engagements in Russland in der Kritik.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder als "anständigen Menschen" gelobt und dessen geplante Nominierung für den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Gazprom unterstützt. Die Arbeit eines solchen "unabhängigen Experten" werde der Zusammenarbeit mit Deutschland nur nutzen, sagte Putin am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Kreml.

Schröder, der als langjähriger Freund Putins gilt, ist bereits Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Außerdem hat er Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2.

Der Altkanzler hatte zuletzt mit Äußerungen zur Ukraine-Krise für Aufsehen und für Ärger in der eigenen Partei gesorgt: So hatte Schröder etwa die Forderungen der Ukraine nach Waffenlieferungen als "Säbelrasseln" kritisiert. Scholz stellte später klar, dass Schröder nicht für die Bundesregierung spreche.