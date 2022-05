Vom Kreml gab es f├╝r eine solche Entschuldigung zun├Ąchst keine Best├Ątigung. Dort hie├č es lediglich, der russische Pr├Ąsident habe in dem Telefonat die freundschaftlichen Beziehungen seines Landes zu Israel betont. Thema des Telefonats seien auch die K├Ąmpfe in der Ukraine gewesen. Eine Entschuldigung Putins gilt als sehr ungew├Âhnlich.

Lawrow hatte in einem Interview im italienischen Fernsehen zum Krieg in der Ukraine, das am Sonntag ausgestrahlt wurde, in Israel und auch in anderen L├Ąndern f├╝r Emp├Ârung gesorgt. Moskau begr├╝ndet den Angriff aufs Nachbarland auch mit einer angeblich erforderlichen "Entnazifizierung", obwohl der ukrainische Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskyj j├╝discher Abstammung ist. Lawrow sagte dazu, auch Hitler habe "j├╝disches Blut" gehabt. "Das hei├čt ├╝berhaupt nichts. Das weise j├╝dische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind."