Wangels (dpa) - Die EU will weitere 500 Millionen Euro f├╝r die Lieferung von Waffen und Ausr├╝stung an die ukrainischen Streitkr├Ąfte zur Verf├╝gung stellen.

Das k├╝ndigte der EU-Au├čenbeauftragte Josep Borrell am Freitag am Rande des G7-Au├čenministertreffens nahe dem Wei├čenh├Ąuser Strand an der Ostsee an. Damit w├╝rden sich die f├╝r die Ukraine zur Verf├╝gung stehenden EU-Mittel f├╝r Milit├Ąrhilfe auf zwei Milliarden Euro erh├Âhen.