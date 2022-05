Die Au├čenminister der G7-Staaten beraten noch bis zu diesem Samstagmittag unter dem Vorsitz von Bundesau├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) in einem Luxushotel nahe dem Wei├čenh├Ąuser Ostseestrand in Schleswig-Holstein. Themen sind unter anderem der Krieg in Osteuropa und die Corona-Pandemie. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Gruppe, der neben der Bundesrepublik die Nato-Staaten USA, Kanada, Frankreich, Gro├čbritannien und Italien sowie Japan angeh├Âren. Am Samstagabend kommen dann in Berlin die Au├čenminister aller Nato-Staaten in Berlin zusammen. Topthema ist auch bei diesem Treffen der Krieg in der Ukraine.