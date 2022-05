SchĂŒtze schießt auf Parkplatz, ergibt sich dann

BĂŒrgermeister Brown sagte, der junge Mann sei nicht aus Buffalo. "Der SchĂŒtze reiste stundenlang von außerhalb dieser Gemeinde an, um dieses Verbrechen an den Menschen in Buffalo zu verĂŒben". Die Tat ereignete sich ab 14:30 Uhr Ortszeit, nachdem der schwer bewaffnete TĂ€ter mehrere Kilometer nördlich des Stadtzentrums von Buffalo aus seinem Auto gestiegen war. Auf dem Parkplatz des Supermarktes eröffnete er das Feuer auf mehrere Menschen und betrat dann den Laden, in dem er sich der Polizei schließlich ergab.

Nach Angaben von Polizeichef Joseph Gramaglia hatte er eine Kamera dabei und trug einen Helm - und streamte die Tat live in einem sozialen Netzwerk. Es gebe "bestimmte Beweise", die auf eine rassistische Tat hindeuteten, hieß es zum Ermittlungsstand weiter. Nach ersten Erkenntnissen handelte der SchĂŒtze allein. Der Supermarkt befindet sich in einer Gegend, die vor allem von Schwarzen bewohnt wird. "Warum kommt ein Weißer hierher und schießt in einem schwarzen Supermarkt", sagte eine Anwohnerin im örtlichen Fernsehen.

Polizei: Tatort wie im "Horrorfilm"

Das schockierende Verbrechen traf Buffalo im Osten New Yorks an einem warmen FrĂŒhlingstag, an dem die Menschen den Sonnenschein und FreizeitaktivitĂ€ten wie Barbecues genossen hĂ€tten, sagte BĂŒrgermeister Brown. "Was als ein schöner Tag in der Stadt Buffalo begann, hat sich in einen schrecklichen Tag verwandelt. Ein Tag, der jedem Mitglied unserer Gemeinschaft das Herz bricht."

Ein Polizist beschrieb den Tatort in der Zeitung "The Buffalo News": "Es ist, als wĂŒrde man in einen Horrorfilm hineinlaufen, aber alles ist real". Die Zeitung zitierte auch einen Mitarbeiter des Supermarkts, der eigenen Angaben nach kurz vor dem Vorfall in den KĂŒhlraum gegangen war. "Ich versteckte mich. Ich habe mich einfach versteckt. Ich wollte den Raum nicht verlassen", sagte er.

Wachmann versucht SchĂŒtzen aufzuhalten

Die Moderatorin des örtlichen Fernsehsenders WKBW sagte sichtlich erschĂŒttert, dass ihr Ehemann etwa eine Stunde vor der Tat den Supermarkt besucht habe. Im Supermarkt lief der mutmaßliche TĂ€ter der Polizei zufolge die GĂ€nge ab und schoss seinen Opfern gezielt in den Kopf. Ein Wachmann habe auf den 18-JĂ€hrigen geschossen, doch die Kugeln seien in dessen schusssicherer Weste stecken geblieben. Der Wachmann wurde dann von ihm getötet.



Rassismus von Rechtsradikalen wird in den USA von vielen Menschen nicht erst seit der "Black Lives Matter"-Bewegung als wachsendes und gefĂ€hrliches Problem wahrgenommen. Die Anti-Rassismus-Organisation Anti-Defamation League (ADL) sieht den Rechtsextremismus in den USA im Aufwind. Die ADL schreibt, "White Supremacists" gingen davon aus, dass die Weißen Gefahr liefen, auszusterben. Sie glaubten, dass fast alle Taten gerechtfertigt seien, die dazu beitrĂŒgen, Weiße zu "retten".

Tödliche Schusswaffen in den USA