Ukrainische Truppen stoßen von Charkiw bis zur Grenze vor

Gouverneur: Ukraine kontrolliert weiter zehn Prozent von Luhansk

Ungeachtet schwerer russischer Angriffe kontrolliert die ukrainische Armee nach Angaben des regionalen Gouverneurs weiter rund zehn Prozent des ostukrainischen Gebiets Luhansk. Insbesondere die Außenbezirke der StĂ€dte Rubischne, Sjewjerodonezk und Lyssytschansk hĂ€tten die Russen bislang nicht einnehmen können, betonte Serhij Hajdaj am Sonntag. In der ebenfalls ostukrainischen Region Donezk wurden unterdessen am Sonntag laut der Regionalverwaltung bei russischen Angriffen drei Zivilisten getötet und 13 weitere verletzt.

Ukraine: Putin verhindert Rettung Verletzter aus Asowstal

Ukraine will auch in Afrika und Asien um UnterstĂŒtzung werben

Selenskyj will vor Parlamenten afrikanischer und asiatischer LĂ€nder sprechen, wie er in seiner tĂ€glichen Videoansprache sagte. In den vergangenen Monaten hatte der ukrainische PrĂ€sident unter anderem bei Parlamentariern in Europa per Videoschalte um UnterstĂŒtzung geworben. Er hoffe unter anderem, dass dies den EU-Beitritt der Ukraine beschleunigen könne. In einer Woche will er sich auch an das Weltwirtschaftsforum in Davos wenden, wo unter anderem ĂŒber den Wiederaufbau nach dem Krieg gesprochen werde.