Deutschland sei "zu z├Âgerlich bei der Lieferung schwerer Waffen und bei der Verh├Ąngung von Sanktionen", sagte Rasmussen dem "Handelsblatt". "Nat├╝rlich ist Deutschland in hohem Ma├če von russischen Gasimporten abh├Ąngig, doch ich denke, eine klare Haltung der Bundesregierung w├╝rde die gesamte Dynamik in der Ukraine ver├Ąndern. Wir brauchen deutsche F├╝hrung."

Das gr├Â├čte Risiko sei ein Abnutzungskrieg. "Die Russen sind Experten darin, mit ungel├Âsten Konflikten zu spielen. Wir sehen das in Georgien, in Moldau und in der ukrainischen Donbass-Region, in die sie schon 2014 einmarschiert sind. Wir sollten tun, was n├Âtig ist, um diesen Konflikt schnell zu beenden." Das wirksamste Mittel sei, die Finanzierung von Putins Kriegsmaschinerie zu stoppen - und genau daf├╝r brauche es einen Stopp aller ├ľl- und Gasimporte.