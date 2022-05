Aktualisiert am 24.05.2022 - 20:15 Uhr

Seinen Posten bei Rosneft hatte Gerhard Schröder zuletzt aufgegeben. Doch der russische PrĂ€sident hatte sich fĂŒr eine Stelle beim Gazprom starkgemacht. Der Altkanzler will aber auch darauf verzichten.

Altkanzler Gerhard Schröder hat nach eigenen Angaben schon vor lĂ€ngerer Zeit auf die Nominierung fĂŒr den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Gazprom verzichtet. Dies habe er dem Unternehmen auch mitgeteilt, teilte Schröder am Dienstagabend auf dem Online-Portal "Linkedin" mit. Die AuthentizitĂ€t des Beitrags wurde der Deutschen Presse-Agentur aus seinem Umfeld bestĂ€tigt.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass das Unternehmen Schröder offiziell fĂŒr den Posten nominiert habe. Anschließend hatte Reuters die Meldung korrigiert: Bereits im Februar hatte Schröder als neues Mitglied in dem Gremium vorgeschlagen.

Schröder wundert sich

Der Altkanzler stand wegen seiner Posten in der russischen Energiewirtschaft schon lange unter starker Kritik. ParteiĂŒbergreifend war dem 78-JĂ€hrigen vorgeworfen worden, hoch dotierte Posten in russischen Staatsunternehmen zu besetzen, wĂ€hrend die EuropĂ€ische Union mit Sanktionen versucht, auch die russische Wirtschaft zu treffen, um auf diesem Wege der Ukraine zu helfen. Zuletzt hatte er seinen Posten als Aufsichtsratschef des Konzerns Rosneft aufgegeben. Der 78-JĂ€hrige hatte mitgeteilt, dass es ihm unmöglich sei, seine Amtszeit zu verlĂ€ngern, teilte das Staatsunternehmen am vergangenen Freitag mit. Details oder GrĂŒnde wurden nicht genannt.