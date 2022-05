In seinem Video fragte der ukrainische PrĂ€sident, warum die EU so lange brauche, um ein sechstes Sanktionspaket zu verabschieden. Noch immer verdiene Russland Milliarden mit Energieexporten, noch seien nicht alle russischen Banken sanktioniert. Wie lange mĂŒsse die Ukraine darum kĂ€mpfen, die notwendigen Waffen zu bekommen, fragte er. "Die Ukraine wird immer ein unabhĂ€ngiger Staat sein und nicht zerbrechen." Die Frage sei, welchen Preis die Ukraine fĂŒr ihre Freiheit zahlen mĂŒsse.

Derweil zieht die US-Regierung einem Medienbericht zufolge in ErwĂ€gung, fortschrittliche Langstrecken-Raketensysteme in die Ukraine zu schicken. Die in den USA hergestellten Waffensysteme könnten Raketen ĂŒber Hunderte Kilometer abfeuern, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf mehrere Beamte. Ein neues militĂ€risches Hilfspaket könnte bereits in der kommenden Woche angekĂŒndigt werden. Die Ukraine habe um diese Art von Waffen gebeten, hieß es weiter. Allerdings sei die US-Regierung zögerlich gewesen, da befĂŒrchtet werde, dass die Ukraine die Raketensysteme fĂŒr Angriffe auf russisches Gebiet nutzen könnte. Es stelle sich die Frage, ob dies eine russische Vergeltungsmaßnahme zur Folge haben könnte, so CNN.