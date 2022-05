Rom (dpa) - Papst Franziskus wird Ende August 21 Geistliche in den Kardinalsstand erheben. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gab die Namen nach dem Gebet Regina Coeli vor den Gl├Ąubigen auf dem Petersplatz bekannt.

16 dieser neuen Kardin├Ąle d├╝rften als Unter-80-J├Ąhrige auch bei einem Konklave den neuen Pontifex w├Ąhlen. Unter den Auserw├Ąhlten ist kein deutschsprachiger Priester oder Bischof. Das Konsistorium - also die Versammlung der Kardin├Ąle - zur Aufnahme der neuen Mitglieder findet am 27. August in Rom statt.