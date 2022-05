Erdo─čan: USA m├╝ssen Pflicht im Kampf gegen Terrorismus erf├╝llen

Die T├╝rkei hat bereits mehrmals Milit├Ąreins├Ątze in Syrien durchgef├╝hrt, die vor allem gegen die Kurdenmiliz YPG gerichtet waren. Am Montag hatte Erdo─čan mit einer neuen Offensive in Syrien gedroht. Die YPG ÔÇô Verb├╝ndete der USA im syrischen B├╝rgerkrieg ÔÇô sieht Ankara als Ableger der PKK.