Lawrow spricht von "Befreiung" des Donbass

Lawrow sprach in dem Interview auch ├╝ber die Einnahme des ostukrainischen Donbass und bezeichnete diese als "bedingungslose Priorit├Ąt". Es gehe darum, die ukrainische Armee und Bataillone aus den von Moskau als unabh├Ąngige Staaten anerkannten Gebieten Donezk und Luhansk zu dr├Ąngen, sagte Lawrow dem russischen Au├čenamt zufolge in einem Interview mit dem franz├Âsischen Sender TF1. Das Ministerium ver├Âffentlichte die Antworten am Sonntag auf seiner Internetseite.

In anderen Gebieten der Ukraine, in denen Russland eine "milit├Ąrische Operation" durchf├╝hre, m├╝ssten die Bewohner selbst ├╝ber ihre Zukunft entscheiden, sagte Lawrow. Hingegen rechnet die Regierung in Kiew damit, dass es etwa in der ukrainischen Region Cherson ein gelenktes Referendum geben k├Ânnte ├╝ber die Ausrufung einer "Volksrepublik" nach dem Vorbild der prorussischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk.

Lawrow sorgt immer wieder mit ├äu├čerungen f├╝r ├ärger

Putin hatte zu Beginn des Angriffskriegs am 24. Februar gesagt, dass Moskau die ukrainischen Gebiete nicht besetzen wolle, sondern pr├╝fen werde, wie die Menschen reagieren. Lawrow sprach in dem Interview erneut von einer angeblichen "Befreiung" des Donbass vom "Kiewer Regime".