USA liefern "fortschrittlichere Raketensysteme" an Ukraine

Biden: "Wir wollen den Krieg nicht verl├Ąngern"

"Solange die Vereinigten Staaten oder unsere Verb├╝ndeten nicht angegriffen werden, werden wir uns nicht direkt in diesen Konflikt einmischen, weder durch die Entsendung amerikanischer Truppen in die Ukraine noch durch einen Angriff auf russische Streitkr├Ąfte", betonte der US-Pr├Ąsident. "Wir ermutigen oder erm├Âglichen der Ukraine nicht, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen. Wir wollen den Krieg nicht verl├Ąngern, nur um Russland Schmerzen zuzuf├╝gen."

Die Amerikaner w├╝rden dem ukrainischen Volk aber auch weiterhin beistehen, "weil wir wissen, dass es Freiheit nicht umsonst gibt", schrieb Biden. "Wir wollen eine demokratische, unabh├Ąngige, souver├Ąne und wohlhabende Ukraine, die ├╝ber die Mittel zur Abschreckung und Verteidigung gegen weitere Aggressionen verf├╝gt." Die USA w├╝rden mit ihren Partnern weiter an Sanktionen gegen Russland arbeiten.

Biden weist m├Âgliche Gefahr von russischen Atomwaffen zur├╝ck

Biden unterstrich, derzeit gebe es keine Anzeichen daf├╝r, dass Russland die Absicht habe, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen. Die "gelegentliche Rhetorik Russlands, mit dem nuklearen S├Ąbel zu rasseln", sei an sich aber schon gef├Ąhrlich und unverantwortlich. "Um es klar zu sagen: Jeder Einsatz von Atomwaffen in diesem Konflikt, egal in welchem Ausma├č, w├Ąre f├╝r uns und den Rest der Welt v├Âllig inakzeptabel und h├Ątte schwerwiegende Konsequenzen zur Folge."

Dass die USA die Lieferung des HIMARS-Systems in Erw├Ągung zogen, hatten US-Medien bereits vergangene Woche gemeldet. Biden hatte aber am Montag f├╝r Verwirrung gesorgt, als er sagte, man werde keine Raketensysteme in die Ukraine schicken, die russisches Territorium treffen k├Ânnten. Nach Darstellung seiner Sprecherin Karine Jean-Pierre meinte der Pr├Ąsident, man werde keine Raketen "f├╝r den Einsatz au├čerhalb des Schlachtfelds in der Ukraine" liefern.

Joe Biden spricht am Memorial Day (Archivbild): Der US-Pr├Ąsident hat der Ukraine moderne Raketensysteme zugesagt. (Quelle: Joshua Roberts/Reuters-bilder)

Versicherung der Ukraine

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte am Dienstagabend: "Die Ukrainer haben uns versichert, dass sie diese Systeme nicht gegen Ziele auf russischem Gebiet einsetzen werden." Die USA w├╝rden mit dem HIMARS-System Geschosse liefern, die nur eine Reichweite von rund 80 Kilometern h├Ątten ÔÇô spezialisierte Raketen zur Verwendung in dem System k├Ânnen dagegen bis zu 300 Kilometer weit fliegen. Der Sender CNN hatte von Bef├╝rchtungen in der US-Regierung berichtet, dass ukrainische Angriffe auf russisches Gebiet Vergeltungsma├čnahmen gegen die USA zur Folge haben k├Ânnten.